Cos’è la sindrome del nido vuoto - la difficoltà dei genitori ad accettare che i figli se ne vadano di casa

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladelè un vero e proprio disturbo psichico che si manifesta neiche non riescono a sopportare l'indipendenza dei proprie la loro cameretta ormai vuota. Negli USA isi affidano a coach motivazionali, la psicologa Mulas ci ha ricordato l'importanza della terapia per curare nel profondo i propri traumi.

