Disinnescata Lady Rose a Viterbo - la bomba della Seconda Guerra Mondiale | nel pomeriggio il trasferimento

Viterbo: ecco Lady Rose, la super bomba della seconda guerra mondiale trovata in un cantiere - viterbo: ecco Lady Rose, la super bomba della seconda guerra mondiale trovata in un cantiere - È una delle sei bombe più grandi mai trovate in Italia, e ha anche un nome: "Lady Rose", in onore della protettrice di viterbo, Santa Rosa. «In città sono state trovate già due bombe, se fossero esplo ...

