Un semplice gesto nel mondo “digitale” salva una foresta “reale”

(Di venerdì 20 aprile 2018) Favini, tra i leader globali nella realizzazione di specialità grafiche innovative a base di materie prime naturali, si unisce, a partire da domenica 22 aprile – Giornata Mondiale della Terra – alla campagna social di LifeGate “One like, One forest”. L’iniziativa è finalizzata aguardare laamazzonica raccogliendo il maggior numero di “like” diretti al canale Facebook aziendale: per ogni nuovo “mi piace” sulla pagina di Favini, verrà tutelato un metro quadrato di. Il contributo della cartiera italiana, in particolare, sosterrà le attività di progetto volte al monitoraggio e vigilanza della porzione ditutelata, alla mappatura delle risorseli protette e al controllo dello stato di crescita e di salute delle piante e, infine, alla realizzazione di attività di educazione ambientale rivolte alle comunità locali coinvolte. “One Like One ...