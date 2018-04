Salvini contro Berlusconi | “Gioca a distruggere” E si dice pronto a mettersi “a

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui ... : 'Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella ...

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il governo tecnico pronto a tutto. Berlusconi : no accordo con M5S : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi , mentre Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il centrodestra»...

