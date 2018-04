Porta a porta | dal 23 si parte anche a San Jacopo | Fabbricotti | Marradi e stadio

Mef : nel 2018 imPortante calo del debito - la fine del QE non spaventa : "Il debito pubblico è pienamente stabilizzato, nel 2017 il calo è stato piccolo anche per la rivalutazione Eurostat degli interventi sulle banche, ma il 2018 sarà un anno molto importante di riduzione"...

Esquilino - Porta Maggiore : nuovi interventi della Polizia Locale : Esquilino, Porta Maggiore: nuovi interventi della Polizia Locale Nuovo intervento della Polizia Locale a Porta Maggiore, nel piano di contrasto al degrado e ripristino del decoro urbano. Sono stati posti sotto sequestro 4 quintali di abiti usati, scarpe e oggetti provenienti dai cassonetti della raccolta dei rifiuti. Tutto il materiale venduto illegalmente è stato conferito in discarica. È in corso la ripulitura dell’area intorno alla ...

Sicilia : Miccichè - dimezzato budget deputati per Portaborse : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "L’emendamento che sta preparando la presidenza dell’Ars non prevede in alcun modo di raddoppiare il budget dei deputati per i portaborse. Quelle apparse sulla stampa di oggi sono ancora una volta interpretazioni strumentali". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Mic

Giornata mondiale della marijuana : le cinque donne più imPortanti del settore - : Jodie Emery è stata coinvolta anche in politica. Corse due volte in carica per il British marijuana Party della British Columbia e poi nel 2009 e nel 2013 sischierò con il Green Party . CHANDA MACIAS ...

Huawei P20 Pro riceve un imPortante premio per l’ottima qualità fotografica : La qualità fotografica è senza alcun dubbio uno dei principali punti di forza di Huawei P20 Pro e lo conferma anche l'importante premio appena assegnato all'ultimo flagship del produttore cinese dalla Technical Image Press Association (anche nota come TIPA). L'articolo Huawei P20 Pro riceve un importante premio per l’ottima qualità fotografica proviene da TuttoAndroid.

Ladri sfondano a mazzate la Porta di casa - arrestati dai carabinieri : Prato, 20 aprile 2018 - Per svaligiare quell'appartamento di via del Girasole, a San Giusto, approfittando dell'assenza del proprietario, forse avrebbero dovuto fare meno chiasso. Invece i due Ladri ...

“Colpaccio!”. A Ballando con le stelle Milly cala l’asso. Lo ‘sfregio’ a Maria De Filippi nella lotta del sabato sera : chi Porta - di clamoroso - sul palco : Milly Carlucci vuole continuare a vincere la battaglia degli ascolti contro Maria De Filippi e il suo ”Amici”. E così, la bionda conduttrice ha in serbo un grande colpaccio con il suo ”Ballando con le stelle”. Per cercare di superare ancora ”Amici”, il talent show ideato da Maria De Filippi in onda il sabato sera, dopo il successo dell’esibizione di Al Bano Carrisi e Romina Power porterà una ...

Fiorentina - interessa un portiere croato : numeri imPortanti in stagione : La Fiorentina valuta piste esterne per la porta del prossimo anno. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , la società viola starebbe osservando il portiere della Dinamo Zagabria Dominik Livakovic , croato che di 28 presenze ne ha concluse la metà senza subire reti.

UOMINI E DONNE/ Sara Affi Fella sceglie Lorenzo Riccardi? Un gesto imPortante (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi: due atteggiamenti differenti prima della scelta di Sara Affi Fella(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:32:00 GMT)

Forza Porta di casa del datore di lavoro - arrestata : Personale della sezione volanti della Questura di Reggio Calabria ha arrestato una cittadina georgiana, L.I., di 51 anni, per violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. La donna era ...

Diabete - ecco le più imPortanti regole da seguire in estate : Con l’avvicinarsi della stagione estiva, chi soffre di Diabete deve tener presenti alcuni accorgimenti indispensabili per evitare rischi inutili e preoccupazioni: non si tratta solo di tenere l’insulina al riparo dai raggi del sole, ma anche di proteggere i dispositivi che si utilizzano per la misurazione della glicemia. Con il proprio medico di base, poi, si può valutare se sia consigliabile modificare le dosi dei medicinali che si ...

David Copperfield nega ogni responsabilità per le ferite riPortate dalla persona "fatta scomparire" : David Copperfield non ci sta: il celebre illusionista ha testimoniato nel corso del processo che lo vede coinvolto, con l'accusa di aver causato danni fisici ad una persona del pubblico, "fatta scomparire" durante lo spettacolo di magia. L'acclamato mago ha negato ogni responsabilità per le ferite riportate da Gavin Cox, dando risposte abbastanza vaghe. "La tua difesa in questo caso è: se le persone prendono parte all'illusione e ...

“Ora sto con lui”. Sabrina Ghio - più che digerito il no a Uomini e Donne : adesso è in love. Il trono non le ha Portato fortuna - ma è troppo innamorata per non presentare il suo fidanzato. Che ha una caratteristica che l’ha fatta vacillare. Ma poi ha ceduto : Eh sì, Sabrina Ghio ha trovato l’amore. Quell’amore che tanto desiderava e che a Uomini e Donne non è riuscita a incontrare. Esperienza sfortunata, quella della ex tronista. Qualche mese fa, in studio, da Maria De Filippi, la ex ballerina di Amici ha preso un secco no al momento della scelta. Era consapevole del rifiuto di Nicolò Raniolo, ma “lo scelgo anche se so che è un no”, aveva ammesso prima di chiamarlo. E ...

Nasce Osvi - il Portale per la salute della vista : Roma, 20 apr. , askanews, Secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa vista, il 78% della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il ...