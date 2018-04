Meteo | Italia capovolta | caldo record al Nord | pioggia al Sud

Meteo - caldo anomalo in mezza Europa. Temperature estive in Italia - : La presenza di un vasto anticiclone favorirà la persistenza del caldo, con picchi di 26-28° il prossimo week end nelle regioni del Nord . LE PREVISIONI Meteo

Meteo Italia - che tempo farà il prossimo weekend (21-22 aprile) : La primavera è arrivata per davvero e il caldo comincia a farsi sentire un po’ in tutta Italia. Cominciamo a tirare fuori pantaloni e maglie più leggeri e a fare il cambio di stagione nell’armadio, perché nel prossimo weekend 21-22 aprile le previsioni Meteo per l’Italia dicono che le temperature continueranno a salire, ben oltre la media del periodo. farà più caldo al nord rispetto che al sud, con temperature praticamente ...

Meteo - temperature quasi estive in tutta Italia venerdì il picco di caldo : ROMA - È arrivata puntuale oggi, come era stato preventivato , una ventata di primavera in tutta Italia. L'anticiclone europeo Apollo , che non a caso ha preso il nome del dio greco del Sole, è ...

Allerta Meteo - il ciclone tunisino si avvicina all’Italia : Sud avvolto da una nuvola di Sabbia del Sahara - arrivano piogge - temporali e grandinate : 1/13 ...