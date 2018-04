Le mani dei boss sulla Fiumara d' arte

Spagna - la situazione dei diritti umani di cui nessuno parla. Amnesty : "Preoccupante riduzione della libertà di espressione e del diritto di ... : Sono 6 mesi che i leader del movimento indipendentista Jordi Cuixart e Jordi Sánchez sono in carcere per aver sostenuto la manifestazione al dipartimento di Economia il 20 settembre e il referendum ...

Le mani dei boss sul patrimonio artistico dei Nebrodi - 3 arresti - : La famiglia mafiosa di Mistretta, Messina, voleva imporre il 'pizzo' sul recupero delle sculture della Fiumara d'arte

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – Le mani della Mafia sui lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi. I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno inferto un duro colpo alla famiglia mafiosa di Mistretta. Sono 14 le misure cautelari emesse, tre persone sono finite in carcere e undici hanno l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I militari del ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (2) : (AdnKronos) – Le investigazioni, che avevano già consentito di trarre in arresto, il 6 ottobre 2017, una coppia di imprenditori edili per trasferimento fraudolento di valori, hanno altresì permesso di documentare l’intestazione fittizia, in favore di ben 11 complici ‘ anch’essi destinatari della misura in esecuzione ‘ di 2 locali notturni e 1 stabilimento balneare ed un’attività di compravendita di auto usate, ...

Mafia : le mani dei boss su patrimonio artistico Nebrodi - tre arresti nel messinese (3) : (AdnKronos) – La donna, citata come la ‘signorina” è stata identificata proprio in Maria Rampulla, deceduta nel maggio del 2016, sorella di Pietro (condannato per essere l’artificiere della strage di Capaci ed all’epoca dei fatti detenuto) e di Sebastiano, storico capo della ‘famiglia di Mistretta” deceduto nel 2010. Gli ulteriori due complici sono stati identificati in Giuseppe Lo Re, detto Pino, ...

Le mani dei boss sul patrimonio artistico dei Nebrodi - 3 arresti : Le mani dei boss sul patrimonio artistico dei Nebrodi, 3 arresti La famiglia mafiosa di Mistretta, Messina, voleva imporre il 'pizzo' sul recupero delle sculture della Fiumara d'arte Parole chiave: estorsioni ...

