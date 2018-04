ansa

: Lascia 1 kg marijuana in treno, arresto - IlBorghigiano : Lascia 1 kg marijuana in treno, arresto -

(Di venerdì 20 aprile 2018) ANSA, - ANCONA, 20 APR - Dimentica lo zaino con dentro in kg diine si rivolge alla Polfer per recuperarlo. E' successo ad un 26enne nigeriano, che è stato arrestato in un'operazione ...