Francia | restituita la Legion d' onore attribuita ad Assad

(Di venerdì 20 aprile 2018) La Siria ha battuto lasul tempo. Pochi giorni fa, dopo l'azione militare condotta dagli Stati Uniti in Siria col supporto die Regno Unito, laaveva fatto sapere di aver avviato la procedura disciplinare per revocare lad', la più alta onorificenzadalla Repubblica francese, al presidente siriano Bashar al-.Il riconoscimento - nella sua classe più alta, la grande croce - era stato attribuito adnel 2001, pochi mesi dopo la sua salita al potere in seguito al decesso del padre Hafiz al-Asad. Ora, però, a distanza di 16 anni e dopo quanto emerso negli ultimi anni sulla figura di, laaveva deciso di fare un passo indietro e di revocare quel riconoscimento., però, ha giocato di anticipo e poche ore fa, attraverso l'Ambasciata della Romania a Damasco, che rappresenta gli interessi dellain Siria, il ...