Bolelli e Fognini in semifinale di doppio al torneo di Montecarlo

Montecarlo - Bolelli e Fognini in semifinali : Montecarlo , Monaco, - Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del doppio al ' Rolex Montecarlo Masters ', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un ...

Montecarlo : Bolelli-Fognini in semifinale nel doppio : Montecarlo - Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del doppio al 'Rolex Monte Carlo Masters', terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2018 : Bolelli-Fognini volano in semifinale nel doppio! Battuti Klaasen-Venus in due set : Il Tennis italiano resta vivo a Montecarlo. Nonostante l’eliminazione di Andreas Seppi di ieri, ultimo azzurro rimasto nel tabellone del singolare dell’ATP Masters 1000, il Bel Paese vola nel doppio grazie alla coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini: i già finalisti sulla terra del Principato si sono imposti per 7-6 6-3 in un’ora e mezza di gioco sulla coppia formata da Michael Venus e Raven Klaasen, accedendo così ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini! Eliminati Lukasz Kubot e Marcelo Melo! : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo regala un altro sorriso al contingente italiano in chiusura di giornata: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno eliminato nel torneo di doppio la coppia numero uno del seeding formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. I due azzurri hanno vinto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 10-7 ed ora affronteranno nei quarti di finale i vincenti del match, che si disputerà domani, ...

Coppa Davis di tennis : Bolelli-Fognini ko nel doppio - la Francia è più vicina alle semifinali : Gli azzurri sono sull'1-2 e oggi devono assolutamente vincere gli ultimi due singolari Un'ora e 54 minuti di partita, la durata di una trasmissione tv dal titolo amaro: chi li ha visti? A Genova il ...

Tennis : Davis - Fognini-Bolelli crollano - Italia-Francia 1-2 : Gli italiani non sono mai stati in gioco contro uno dei doppi più forti del mondo che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1 in 1 ora e 48 minuti., ANSA, .

Tennis - Coppa Davis : Bolelli-Fognini ko - Francia avanti 2-1 dopo il doppio : GENOVA - L'Italia è di nuovo in svantaggio, stavolta per 2-1, contro la Francia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla ...

Fognini-Bolelli ko - Italia-Francia 1-2 : Gli italiani non sono mai stati in gioco contro uno dei doppi più forti del mondo che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1 in 1 ora e 48 minuti.

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : Fognini-Bolelli vs Herbert-Mahut 0-3. Servirà l'impresa nei singolari di domani : ... Fognini e Bolelli contro Herbert e Mahut! L'analisi della prima giornata Seppi contro Pouille: la cronaca Fognini contro Chardy: la cronaca CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI ...

Coppa Davis - Fognini-Bolelli crollano : Italia-Francia 1-2 : Gli italiani non sono mai stati in gioco contro uno dei doppi più forti del mondo che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1 in 1 ora e 48 minuti.

Coppa Davis 2018 : Fognini-Bolelli ko nel doppio. Italia-Francia 1-2 : Ci ha poi pensato Fabio Fognini , 20 ATP, a riportare la sfida in parità, grazie al successo 6-7, 6, , 6-2, 6-2, 6-3 , dopo tre ore e 33' contro Jeremy Chardy , 80 del mondo, . Fognini e ...

