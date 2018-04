Marquez : 'Ho sbagliato ma il mio stile sarà sempre Questo ' : Roma, 19 apr. , askanews, 'Ok, ho sbagliato , ma il mio stile di guida sarà sempre questo' . Parola di Marc Marquez la cui conferenza stampa ad Austin, alla vigilia del Gp delle Americhe è stata ...

Questo è stile - il make-over condotto da Diego Dalla Palma ogni giovedì in seconda serata su La 5 : Su La 5 proseguono ogni giovedì in seconda serata gli appuntamenti con Questo è stile, il make-over condotto dall’icona del make up Diego Dalla Palma.