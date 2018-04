Forza Italia | Di Maio immaturo | non vuol fare il governo

Trenitalia per il turismo - si rafForza la collaborazione con i bus : La ripresa economica sta facendo nascere nuove idee, sviluppando sempre nuove opportunità anche nel trasporto integrato , soluzione che nel tempo sembra riscuotere sempre maggiore successo non solo ...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Forza Italia : "Di Maio immaturo - non vuole fare il governo" : "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell'ennesima prova di immaturità consumata a danno degli Italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita". È quanto si legge in una nota di Forza Italia, in ...

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Elezioni Brugherio Lega - Forza Italia e FdI hanno scelto il candidato sindaco : Elezioni Brugherio: i partiti di centrodestra hanno scelto il proprio candidato sindaco. E' Massimiliano Balconi , consigliere comunale di X Brugherio. Elezioni Brugherio: il candidato del ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Casellati - il calendario delle consultazioni : oggi vede M5S - Lega - Forza Italia - e FdI : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati inizierà oggi gli incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella . Di seguito il ...

Le consultazioni della Casellati : maggioranza senza Forza Italia : Istruzioni chiare dal Colle: verificare la convergenza centrodestra-M5. Le consultazioni del presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati hanno un orizzonte temporale

Sondaggi - partita M5s-centrodestra. La Lega rastrella voti a Forza Italia. Maggioranza contraria al “governissimo” : Si rivotasse oggi si verificherebbe un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali: il M5s al 36 per cento contro il centrodestra al 38. Lo dice una rilevazione della Noto Sondaggi per #Cartabianca, su Rai3, che conferma anche come il centrosinistra sarebbe fuori da tutti i giochi, anche nella forma più allargata possibile, soprattutto per via del tracollo del Pd che anche in questo caso viene dato poco sopra il 16 per ...

Casellati - le reazioni dei partiti. Bonafede (M5s) : “Veto a Forza Italia resta”. E i forzisti : “La Presidente tenti anche col Pd” : “Il nostro veto a Forza Italia resta”. Questo il primo commento del M5s, nelle parole di Alfonso Bonafede, all’incarico esplorativo alla Presidente del Senato Casellati per la formazione del governo. “La nostra posizione non cambia”, commenta Matteo Richetti del Pd, che dunque resterebbe ‘all’opposizione’ almeno per quanto riguarda il tentativo affidato alla Casellati. Più maliziosa la posizione di ...

Venezia - raid a colpi di mazza contro una sede di Forza Italia : La sede di Forza Italia a Mestre, nel Comune di Venezia, è stata oggetto di un raid vandalico durante la notte : la porta in vetro della sede, affacciata sulla strada, è stata sfasciata a colpi di ...

Il Molise fa tremare i 5 Stelle Il Centrodestra è in rimonta E' Lega boom. Supera Forza Italia? : Le elezioni regionali di questa domenica in Molise fino a poche settimane fa sembravano una passeggiata per i grillini che nel Mezzogiorno hanno stravinto le Politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Caos amministrative in Veneto - Lega e Forza Italia rompono le intese : La Lega rompe l’alleanza a Vicenza e Forza Italia toglie l’appoggio al candidato leghista a Treviso. È l’effetto Vinitaly. Se domenica è saltato l’incontro tra Salvini e Di Maio è invece andato in scena quello tra il segretario Veneto leghista e il segretario federale del Carroccio. Un brindisi, tra Gianantonio Da Re e Matteo Salvini, che ha fatto ...

Silvio Berlusconi - schiaffo ai big di Forza Italia : il suo piano se si torna al voto : Silvio Berlusconi riprende le redini di Forza Italia e domani 18 aprile ci sarà un incontro a Montecitorio, della serie: 'La linea la decido io, non la delego a nessun altro'. In questo scenario si ...