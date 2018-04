Salute | il 18% della popolazione è allergica al polline | ecco il ‘giardino ideale’

Salute per tutti - Giornata Mondiale 2018 : 6.07 Oggi è la Giornata Mondiale della Salute decisa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L'Oms ha scelto come tema la copertura sanitaria universale, un obiettivo da raggiungere entro il 2030 visto che proprio questo manca alla metà della popolazione Mondiale. Il direttore generale dell'Oms,l'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus sintetizza: "La Salute è un diritto umano, nessuno dovrebbe essere malato o morire a causa della povertà, ...

La Salute al femminile e il trend delle diete e workout fai-da-te saranno i protagonisti di NutriMI 2018 : Prendersi cura di sé, attraverso esercizio fisico e scelte alimentari corrette, è fondamentale per mantenere in salute il proprio corpo: un vero e proprio stile di vita che deve essere consigliato e personalizzato da un professionista. Negli ultimi anni però si è sviluppato sempre più il trend del “fai-da-te”, dalla dieta agli work-out: il 12 e il 13 aprile, durante la XII edizione di NutriMI che si terrà al Palazzo delle Stelline, si ...

Salute - Gemelli Roma : il mese del cuore 2018 fa tappa in 7 città italiane : Un viaggio in Italia per sensibilizzare i cittadini sui principali fattori di rischio cardiovascolare: torna dal 12 aprile l’appuntamento con il ‘mese del cuore‘, l’iniziativa di prevenzione promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, presentata questa mattina. In questa quarta edizione per la prima volta verranno raggiunte ben 7 città: nella prima fase, da aprile a maggio, ...

Presentato in Municipio il 'Lions day 2018' : esperti a Trieste per parlare di Salute : E ciò con particolare riguardo alle iniziative di lotta alla fame nel mondo, della cura e prevenzione delle malattie oculistiche, dell'impegno per la salvaguardia dell'ambiente, del sostegno ai ...

"Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro : il contesto scolastico e l'alternanza scuola lavoro" Domani - lunedì 26 marzo 2018 - nell'I.T.S. ... : Siamo sicuri che ciò rappresenti la migliore premessa per la promozione di un'autentica cultura del lavoro e per la costruzione di un'efficace strategia di politica sociale». Il convegno di Domani ...

Prestiti per Salute e bellezza : finanziamenti cura persona 2018 : I Prestiti per salute e bellezza sono una delle tipologie di finanziamento più richieste da uomini e donne in tutta Italia. D’altronde, chi non vorrebbe poter supportare il proprio benessere e la propria autostima con un bel prestito ad hoc che, magari, ci permetta di porre in essere quelle piccole e grandi operazioni estetiche? Ma […] L'articolo Prestiti per salute e bellezza: finanziamenti cura persona 2018 proviene da ...

Corsa - lettura e Salute alla Treviso Marathon 2018 : ... non solo come visitatori ma anche come guide - commenta Aldo Zanetti , amministratore unico di Maratona di Treviso - più volte avevamo pensato di avvicinare il mondo dello sport alla lettura in ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Cancro momento ambiguo - Acquario occhio alla Salute : Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Salute : sci e snowboard - +15% di distorsioni e fratture nel 2018 : Dall’inizio della stagione sciistica gli infortuni da sport invernali hanno provocato circa il 40% di tutte le distorsioni viste in ospedale, il 27% di contusioni, il 12% di fratture e il 21% tra lussazioni e trauma cranico. Con un aumento, rispetto allo scorso anno, di circa il 15%, e pronto soccorso sempre più affollati. “Ogni anno il numero degli incidenti da sport invernali, in particolare sci e snowboard, è sempre più ...

Salute - uranio : in Serbia “tumori infantili 18 volte più alti della media UE” : In Serbia, dopo la guerra in Kosovo del 1999, è stata osservata un’incidenza di tumori maligni, malattie del sangue e congenite nella popolazione infantile oltre 18 volte più alta rispetto alla media UE, probabilmente dovuta ai residui dell’uranio impoverito: lo ha spiegato il presidente della Commissione Salute e Famiglia del Parlamento Serbo, Darko Laketic, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. “In Serbia sono ...

ELENA MORALI/ Pace con Bianca Atzei. Il fidanzato Scintilla preoccupato per la sua Salute? (Isola 2018) : ELENA MORALI ha stabilito una tregua con Bianca Atzei nell'ultima settimana di gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il fidanzato Gianluca Furbelli Scintilla la difende in studio e sui social(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:02:00 GMT)

GIUCAS CASELLA RITIRATO/ Problemi di Salute : l'ultimo esperimento con la Cipriani (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per Problemi di natura fisica. Prima di andare un ultimo esperimento con Francesca Cipriani(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:45:00 GMT)

Giucas Casella si ritira/ Ancora problemi di Salute : il sensitivo costretto a lasciare (Isola dei famosi 2018) : Giucas Casella, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per problemi di natura fisica, si è lasciato scappare una frase sibillina che ha riacceso le polemiche.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:32:00 GMT)