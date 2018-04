Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018 Che Tempo che Fa vince con il 15 7%-14 7% Per The

Ascolti tv domenica 15 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Instinct .000, %. Su Rai 3 Sono Innocente ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 The Wall, prima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018 : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (presentazione al % con .000 spettatori) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da .000 spettatori (%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori mentre Instinct è stato la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Ascolti - la miglior domenica di sempre per Sky Sport grazie alla F1 e MotoGP : GP Bahrain - Gli Highlights della Gara - Credits @Sky Sport F1 HD Ieri è stata la miglior domenica di sempre per Sky Sport, con un record di 700 mila spettatori medi nelle 24 ore, in una giornata caratterizzata da una ricc...

Ascolti record per Sky Sport : è stata la miglior domenica di sempre : Ieri è stata la miglior domenica di sempre per Sky Sport a livello di Ascolti: numeri trascinati da F1 e MotoGp. L'articolo Ascolti record per Sky Sport: è stata la miglior domenica di sempre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv : 'Che tempo che fa' è il programma più visto domenica 8 aprile : Con 4 milioni 321 mila spettatori e uno share del 16.7% Che tempo che fa, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata. A seguire anche Che tempo che fa - Il Tavolo, ottiene ...

Ascolti TV | Domenica 8 Aprile 2018. Fazio 16.7%-14.7% - Furore 10.1%. Formula 1 su Tv8 all’8.4% : Fabio Fazio e Maria De Filippi Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.39 alle 22.40 – ha conquistato 4.321.000 spettatori pari al 16.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.45 alle 0.17 – ha ottenuto .000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ascolti tv domenica 8 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Instinct .000, %. Su Rai 3 Sono Innocente (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Furore - Capitolo secondo, ultima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show, senza ...

Ascolti TV | Domenica 8 Aprile 2018. Fazio 16.7%-14.7% - Furore 10.1%. Formula 1 8.4% : Fabio Fazio e Maria De Filippi Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.321.000 spettatori pari al 16.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre la novità ...

Ascolti TV | Domenica 8 Aprile 2018 : Fabio Fazio e Maria De Filippi Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre la novità Instinct ha ottenuto ...

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo Nostro Amore non entusiasma (15.9%) - Furore 10.1%. SWAT 8.4%. Floppa Mina (10.9%) : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.261.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018. Questo Nostro Amore non infiamma (15.9%) - Furore 10.1% : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.483.000 spettatori pari al 15.9% di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Top Gun ha ...

Ascolti tv domenica 1 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Questo Nostro Amore '80 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. SWAT .000, %. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Furore - Capitolo secondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Top Gun ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Il ...

Ascolti TV | Domenica 1 Aprile 2018 : Questo Nostro Amore 80 Nella serata di Pasqua su Rai1 il debutto di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti del debutto di 4 anni fa). Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie in prima visione S.W.A.T ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv - 25 marzo 2018 : Domenica Live “vola” al 23% di share : Ascolti di Domenica In e Domenica Live del 25 marzo 2018: ecco chi ha vinto Chi ha vinto la nuova sfida degli Ascolti TV? Dai recenti dati Auditel, Domenica 25 marzo 2018 su Rai1 a seguire la nuova puntata di Domenica In condotta da Cristina Parodi sono stati: 1 milione 987 mila telespettatori medi nella prima […] L'articolo Ascolti tv, 25 marzo 2018: Domenica Live “vola” al 23% di share proviene da Gossip e Tv.