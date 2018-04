Minacce in greco antico all' assessore archeologo | ' Ventura atroce'

Bari - assessore archeologo riceve Minacce in greco antico : “Denunciò sistema di appalti” : Austacio Busto, ex vicesindaco e attuale assessore di Acquaviva delle Fonti, ha ricevuto una singolare lettera di minacce scritta in greco antico e con un passo della tragedia di Eschilo "Agamennone". Il prossimo 18 aprile dovrà testimoniare nel processo di corruzione che lui stesso avviò nel 2015 denunciando atti corruttivi per un appalto.Continua a leggere

