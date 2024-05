MATICMIND ACQUISISCE IL 100% DI GDMS-Italy

(Di martedì 7 maggio 2024), system integrator leader nel settore ICT italiano, ha concluso l'operazione di acquisizione deldi: società di ingegneria, integrazione e installazione di livello mondiale che fornisce soluzioni completamente integrate, ampie e complesse. Il closing permette al gruppo, che oggi vanta oltre 1500 dipendenti e sedi in tutta Italia, di ampliare il proprio business e sviluppare nuove soluzioni per i propri clienti (più di 1000 tra settore pubblico e privato). Quest'acquisizione consentirà adi integrare con le sue competenze quelle portate in dote da, che ha un forte focus sul ramo telco (telecomunicazioni fisse e trasportabili), sistemi di sicurezza (controllo accessi, videosorveglianza, ecc.) ...

Maticmind acquisisce GDMS-Italy: espansione strategica - Maticmind acquisisce gdms-italy: espansione strategica - (Teleborsa) - Maticmind, system integrator leader nel settore ICT italiano, ha concluso l’operazione di acquisizione del 100% di gdms-italy: società di ingegneria, integrazione e installazione di ...

Maticmind acquisisce Gdms Italy - Maticmind acquisisce Gdms Italy - L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Tennis 2024, Internazionali BNL Italia ATP WTA Masters 1000 Diretta Sky Sport NOW - Tennis 2024, Internazionali BNL Italia ATP WTA Masters 1000 Diretta Sky Sport NOW - SOLO SU SKY IL GRANDE TENNIS GIOCA TUTTO L’ANNO Dal 7 al 19 maggio, su Sky e in streaming su NOW INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA ATP MASTERS 1000 E WTA 1000 SU SKY OLTRE 500 ORE LIVE TRA MATCH, INTERVISTE ...