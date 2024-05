Roma - non solo Chiesa | piace anche Kostic E Spinazzola può aiutare

TMW - Chiesa-Juve, appuntamento fissato a fine stagione: c'è l'Europeo, per il rinnovo niente fretta - TMW - chiesa-Juve, appuntamento fissato a fine stagione: c'è l'Europeo, per il rinnovo niente fretta - Continua ad essere molto caldo il tema attorno al futuro di Federico chiesa. Come spiega TMW le priorità, in casa Juventus, sono i risultati da raggiungere in campo: prima ...

L’azzurro apre alla possibilità di prolungare per una sola stagione allo stesso ingaggio - L’azzurro apre alla possibilità di prolungare per una sola stagione allo stesso ingaggio - Una partita da vero chiesa. Non è un’esagerazione dire che domenica sera in roma-Juventus si è rivisto il Federico in versione Europeo 2021. Scatti, dribbling, tiri. È mancato solo il gol, un po’ "per ...

Agresti (Gazzetta): "Chiesa sembra orientato ad accettare il rinnovo ponte con la Juve. La Roma Non so se si vedrebbe in giallorosso" - Agresti (Gazzetta): "chiesa sembra orientato ad accettare il rinnovo ponte con la Juve. La roma Non so se si vedrebbe in giallorosso" - Intervenuto a "Radio Radio", Stefano Agresti, collega de "La Gazzetta dello Sport", analizza la situazione di Federico chiesa, attaccante classe 1997 della nazionale ...