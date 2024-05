Gli hacker vicini alla Russia attaccano Giorgia Meloni | ma il loro vero obiettivo è un altro

UK Defence Minister To Update Parliament On Cyberattack (Ld) - UK Defence Minister To Update Parliament On Cyberattack (Ld) - UK Defence Secretary Grant Shapps will update members of Parliament on a cyberattack on a database containing details of arm ...

Russia threatens to annex EU country as Kremlin admits to building Vladimir Putin's empire - russia threatens to annex EU country as Kremlin admits to building Vladimir Putin's empire - At a short Kremlin ceremony, the russian tyrant vowed to defend his country and protect its citizens against a hostile West.

Cyberattacco contro l'Italia: hacker filorussi colpiscono i siti di ministeri, Gdf e Meloni - Cyberattacco contro l'Italia: hacker filorussi colpiscono i siti di ministeri, Gdf e Meloni - Il gruppo Noname057 ha rivendicato l'attacco. È tra i più attivi sul fronte della cyberguerra del Cremlino iniziata in concomitanza con il conflitto in Ucraina e volta a diffondere propaganda pro-Puti ...