Augias | Editto bulgaro? Sì - ma in Rai neppure Berlusconi fece ciò che fa la destra Vuole una controstoria rispetto a quella costituzionale

(Di martedì 7 maggio 2024) “Quando arrivarono i comunisti la Rai venne parlamentarizzata, la Dc aveva l’uno, i socialisti il 2, i comunisti il 3. Anche, a parte qualche gesto di ferocia come l’, un gesto di collera ‘divina’, non chiedeva tanto. I suoi pensavano alle ballerine. Questi no. Sono arrivati per imporre una visione del mondo”. A dirlo, in un’intervista alla Stampa, è Corrado, giornalista e scrittore, conduttore e divulgatore tv, una vita nella tv pubblica (in cui entrò nel 1960 per concorso). L’obiettivo di chi governa e di chi gestisce oggi il servizio pubblico è “ricominciare daccapo con una contronarrazione” dice. “Ma è una narrazione rozza, infantile, approssimativa – puntualizza ...

