Toti arrestato per corruzione - Salvini garantista | Anche io rischio la galera per gli sbarchi Ogni cittadino innocente fino a prova contraria

(Di martedì 7 maggio 2024) “Per meitaliano èa Bari, a Torino, a Genova e ovunque. E, quindi, non commento. Mi spiace, però io stesso sono a processo elaperché ho bloccato gli”. Così Matteo, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano, ha commentato a caldo l’arresto del presidente della Liguria Giovanni, ai domiciliari con l’accusa di. “Non mi basta l’iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o a Genova è una persona per male – ha proseguito – Quindi, conto che si faccia chiarezza il prima possibile. Si è innocenti – ha ribadito– ...

Giovanni Toti arrestato per corruzione: il governatore della Liguria portato in caserma. «Ha accettato 74mila euro in cambio di favori» - Giovanni Toti arrestato per corruzione: il governatore della Liguria portato in caserma. «Ha accettato 74mila euro in cambio di favori» - Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, è agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Dda genovese e della guardia di finanza. L'accusa è ...

Salvini su arresto Toti: "Si faccia chiarezza, anch'io per sbarchi rischio la galera" - salvini su arresto Toti: "Si faccia chiarezza, anch'io per sbarchi rischio la galera" - (Agenzia Vista) Milano, 7 maggio 2024 A margine della sua visita alle case Aler in via Salomone, a Milano, il ministro salvini ha parlato dell'arresto del governatore della Liguria Toti: “Per me ogni ...

Salvini, Toti 'Per gli sbarchi anch'io rischio la galera' - salvini, Toti 'Per gli sbarchi anch'io rischio la galera' - Il leader della lega difende il governatore della Liguria, 'tutti sono innocenti fino a prova contraria'. Il sindaco di Genova Bucci: 'Non so nulla, andiamo avanti' (ANSA) ...