L’arresto di Toti prima dell’incontro con Briatore - l’imprenditore scioccato | A me i pm hanno perseguitato per 12 anni | spero chiarisca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 7 maggio 2024)di Giovè stato per Flavioun fulmine a cielo sereno. I due si sarebbero dovuti incontrare proprio questa mattina a Ventimiglia, doveavrebbe annunciato in conferenza stampa l’apertura del Twiga alla Baia Benjamin. «È stato uno shock – ha detto– L’ho saputo stamattina mentre venivo qui e mi auguro che tutto si, perché in Italia ti condannano subito. Appena succede qualcosa, sei già condannato». L’ordinanza degli arresti domiciliari è stata consegnata al governatore della Liguria dalla Guardia di Finanza mentre si trovava in un hotel a Sanremo. Da lì avrebbe poi raggiuntoe il sindaco Flavio Di Muro.si mantiene fiducioso sull’amico e scettico ...