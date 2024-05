Incidente stradale per il campione di Serie A | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 7 maggio 2024) Social.per ildiA. Non è la prima volta che il noto calciatore si ritrova coinvolto in un. Scopriamo insieme che cosa èe se ci sono stati dei feriti.Leggi anche: Tragedia in Italia, è strage sul lavoro: diversi i morti Leggi anche: Grave lutto per la famosa italiana, l’addio è straziantea Empoli: coinvolto ildiA Durante la giornata di ieri, lunedì 6 maggio 2024, intorno alle ore 19:30, si è verificato unin via Ferruccio Busoni ad Empoli, di fronte al teatro Shalom. Secondo le prime ricostruzioni, un SUV Mercedes grigio ha colpito violentemente due veicoli ...