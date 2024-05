Agguato ai tifosi della Roma dopo il derby | arrestati 4 ultras laziali

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Nella mattinata odierna, all’esito di un’articolata attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato, la DigosQuestura di, su delegalocale Procura, ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Gip del Tribunale Ordinario dinei confronti di 4 persone, tutte appartenenti al contestoLazio, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L’attività ha origine da quanto accaduto il 10 gennaio scorso, a margine deldi Coppa Italia Lazio –, presso il Clover Pub ove, in tarda serata, si verificò una violenta aggressione da parte di un gruppo di persone nei confronti dei clienti del locale, circostanza ...

Spari in strada a Roma in pieno giorno. Almeno due i colpi di pistola esplosi verso un uomo di 55 anni, con precedenti per droga, che si trovava all’ingresso dell’officina in cui lavora. Un Agguato in piena regola su cui ora indaga no i poliziotti ...

Lite per lo spaccio al Quarticciolo, pugnala 19enne e lo lascia in una pozza di sangue: preso l’aggressore - Lite per lo spaccio al Quarticciolo, pugnala 19enne e lo lascia in una pozza di sangue: preso l’aggressore - Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per l'agguato che si è consumato nella notte ... Le indagini dei carabinieri della stazione di roma Tor Tre Teste, coordinati ...

Federico Chiesa e il suo futuro alla Juventus - Federico Chiesa e il suo futuro alla Juventus - Federico Chiesa, l'attaccante della Juventus, è al centro delle attenzioni dopo la sua recente prestazione scintillante. Nonostante un periodo di alti e bassi, la sua prova positiva in roma-Juventus h ...