Napoli - studenti in tenda alla facoltà di Lettere per chiedere la pace in Palestina

Napoli , 25 Aprile 2024 – "Viva l'Italia antifascista” è il grido che si è levato in piazza Carità a Napoli mentre era in corso la celebrazione delle autorità cittadine per ricordare il 25 Aprile , giorno della Liberazione. In una piazza affollata ...

Napoli, tende pro Palestina…" - napoli, tende pro palestina…" - Le “tende contro il genocidio” arrivano anche a La Sapienza di Roma. Le hanno montate gli studenti alla fine di un’assemblea in cui sono state decise le prossime tappe della mobilitazione. In tutto ...

Anche gli studenti della Federico II in tenda per la Palestina - Anche gli studenti della Federico II in tenda per la palestina - All'interno del cortile della facoltà di Lettere dell'Università "Federico II" gli studenti della rete studentesca per la palestina, così come avvenuto in altri atenei italiani, hanno allestito più ...

Napoli, studenti pro Palestina occupano con le tende il cortile dell'università a Porta di Massa - napoli, studenti pro palestina occupano con le tende il cortile dell'università a Porta di Massa - Studenti per la palestina hanno occupato questa mattina il chiostro della sede di Porta di Massa dell'Università Federico II a napoli.