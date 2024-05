Scovati 48 milioni di euro falsi in un capannone a Napoli - la maxi-stamperia a Napoli con i letti per non fermare l’attività

Sgominato un cartello di falsari attivo nella provincia di Napoli e noto per l’alta qualità delle banconote prodotte, pressoché identiche alle originali. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e del Nucleo speciale di ...

Conviene al Napoli partecipare Alla Conference League? Alla terza serie d’Europa? Il cerchio a Udine si è chiuso l’anno scorso, non ieri. In terra friulana si è consumata l’insostenibile pesantezza dell’essere il Napoli quest’anno. Ci perdoni ...

30 euro al primo turno, 20 al ballottaggio. Era questo il tariffario per le ultime elezioni amministrative nel comune di Cercola dello scorso maggio. L’inchiesta che ieri ha portato all’arresto di sette persone, tra cui presunti elementi del clan ...

Scoperta a Napoli banda di falsari, sette arrestati - Scoperta a napoli banda di falsari, sette arrestati - Erano riusciti a stampare finora banconote da 50 euro per un valore complessivo di 48 milioni di euro, tutte completamente false. La guardia di finanza di napoli ha scoperto la stamperia clandestina a ...

Si espandono le pretendenti per Gudmunsson: un’altra italiana irrompe sull’islandese - Si espandono le pretendenti per Gudmunsson: un’altra italiana irrompe sull’islandese - La corsa per Albert Gudmundsson si fa più affollata. Ora, infatti, anche il napoli entra con decisione nella corsa al gioiello del Genoa: trova conferme l’indiscrezione di Relevo, che racconta la volo ...

Afragola, “Alto Impatto” interforze: armi, droga, 20 kg di TLE e 6mila euro in contanti - Afragola, “Alto Impatto” interforze: armi, droga, 20 kg di TLE e 6mila euro in contanti - AFRAGOLA – Nella mattinata odierna, circa 200 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zona del Rione Salicelle ad Afragola, dando continuità ai servizi ad ...