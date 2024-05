Francia - Ungheria e Slovacchia ' all' incoronazione dello zar - è polemica

(Di martedì 7 maggio 2024) Vladimir Putin ha prestato giuramento per il suo quinto mandato da presidente della Russia, che lo vedrà restare al potere per altri sei anni. Lo 'zar' russo, al potere come presidente o primo ministro dal 1999, inizia il suo nuovo mandato più di due anni dopo aver iniziato l'invasione...

Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per un quinto mandato di sei anni

"La Russia non rifiuta il dialogo con i Paesi occidentali, la scelta spetta a loro". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin , citato dalle agenzie russe, nel suo discorso di insediamento per il quinto mandato .Continua a leggere

Vladimir Putin ha giura to da presidente per il suo quinto mandato non consecutivo da presidente della Federazione russa per altri sei anni. Insolitamente puntuale, alle 12 esatte, ora moscovita, Putin è entrato nel Salone di San Giorgio del Gran ...

Russia: Putin giura per quinto mandato, conflitto in Ucraina 'esistenziale' - Russia: Putin giura per quinto mandato, conflitto in Ucraina 'esistenziale' - Mosca non rifiuta il dialogo per la pace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Il presidente Vladimir Putin ha prestato il giuramento per un quinto mandato alla guida della Russia, fino al 2030, ...

