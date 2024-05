Calciomercato | Juventus Alex Sandro in scadenza - contatti col San Paolo

(Di martedì 7 maggio 2024) Il difensore brasiliano è indi contratto con i bianconeri e piace al club paulista SAN(BRASILE) - L'avventura dicon laè ormai giunta al termine. In bianconero dal 2015 e con il contratto in, il 33enne difensore brasiliano lascerà Torino a fine stagion

La Juventus si è qualifica al primo storico Mondiale per Club . Ed è una grande notizia per il Club bianconero. Che ora ha anche...

Dietro il mercato della Juventus già si vede la mano di Cristiano Giuntoli : in estate è stato scelto per partire con un nuovo...

Periodo alquanto complicato per la Juventus sotto il piano dei risultati e per Massimiliano Allegri , ancora una volta – come spesso accaduto in questo suo secondo ciclo a Torino – finito sul banco degli imputati. Nella sua edizione odierna, ...

BONAVENTURA TRA DUBBI, EUROPEI E RINNOVO AUTOMATICO - BONAVENTURA TRA DUBBI, EUROPEI E RINNOVO AUTOMATICO - Il giocatore, in scadenza, a gennaio non aveva raggiunto l'accordo con la società lasciando nelle presenze la strada per il rinnovo. I problemi di salute potrebbero essere un ostacolo in questo senso ...

TMW - Chiesa-Juve, appuntamento fissato a fine stagione: c'è l'Europeo, per il rinnovo niente fretta - TMW - Chiesa-Juve, appuntamento fissato a fine stagione: c'è l'Europeo, per il rinnovo niente fretta - Continua ad essere molto caldo il tema attorno al futuro di Federico Chiesa. Come spiega TMW le priorità, in casa juventus, sono i risultati da raggiungere in campo: prima ...