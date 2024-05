Chiuso il valico di Erez Ong - nessun aiuto entra a Gaza

(Di martedì 7 maggio 2024) Le forze di difesa israeliane hanno confermato che anche l'altro importantedi frontiera con, ildi, è stato. Lo afferma Sky News dopo la chiusura anche dei valichi di Kerem Shalom e Rafah. ActionAid denuncia che attualmenteè in grado di arrivare a. "Siamo seriamente preoccupati che l'intensificarsi dell'attacco a Rafah abbia portato alla chiusura di tutte le rotte degli aiuti verso", ha detto un portavoce. "Non arriva alcunumanitario, creando una situazione disastrosa per i 2,2 milioni di persone che già lottano contro la fame, le malattie e carenze mediche".

