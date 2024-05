Putin oggi giura per il quinto mandato | intanto hacker filorussi attaccano siti ministeriali e la pagina di Giorgia Meloni

(Di martedì 7 maggio 2024) Il presidente russo Vladimirprestamento per il suo. Nel suo discorso,ha omaggiato i militari al fronte, definendo l’operazione militare speciale come una priorità nazionale. Il Cremlino, in risposta alle critiche occidentali, ha ordinato esercitazioni nucleari nelle vicinanze dell’Ucraina, definendole una risposta alle provocazioni dell’Occidente. Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere: l’Unione Europea condanna le azioni della Russia, definendole irresponsabili, mentre la NATO esprime preoccupazione per l’escalation e definisce Mosca irresponsabile nell’uso del nucleare. La Casa Bianca critica la retorica di, definendola sconsiderata e inaccettabile.Leggi anche:ordina esercitazioni ...

(Adnkronos) – L’annuncio di esercitazioni delle forze nucleari tattiche, il primo pubblico, “nel breve futuro”, in una località non precisata della Russia , precede di qualche ora l’insediamento di Vladimir Putin per il quinto mandato da ...

Russia: Putin giura per quinto mandato, conflitto in Ucraina 'esistenziale' - Russia: putin giura per quinto mandato, conflitto in Ucraina 'esistenziale' - Mosca non rifiuta il dialogo per la pace (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Il Presidente Vladimir putin ha prestato il giuramento per un quinto mandato alla guida della Russia, fino al 20 ...

Russia: al via il quinto mandato di Putin, 'insieme supereremo gli ostacoli e vinceremo' - Russia: al via il quinto mandato di putin, 'insieme supereremo gli ostacoli e vinceremo' - "Sono sicuro che attraverseremo con dignità attraverso tutto questo difficile periodo di svolta, diventeremo ancora più forti e implementeremo piani a lungo termine e progetti su larga scala volti a ...