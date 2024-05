I consigli di lettura delle librerie pisane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Pisa 7 maggio 2024- Prosegue la nostra rubrica che vi guida tra gli scaffali. Questa settimana aare le letture più interessanti massimo Trocchi della Libreria Pellegrini. Sta arrivando in libreria, per i tipi dell' Editrice Morcelliana, un libro che, senza ombra di dubbio non esitiamo a definire "importante".E ci piace molto inaugurare questa felice collaborazione con gli amici de La Nazione dando notizia dell'uscita, in anteprima mondiale, di "Io non ho paura, non abbiatene nemmeno voi" (pp. 240, € 19,00) raccolta di scritti del dissidente russo Aleksej Naval'nyj, celebre oppositore di Vladimir Putin. deceduto in modo perlomeno sospetto nelle gelide carceri siberiane lo scorso 16 febbraio 2024. Naval'nyj da anni aveva dato origine ad una vasta campagna di denuncia di abusi di potere e ...