Tajani - ' non siamo sull' orlo di una guerra'

(Di martedì 7 maggio 2024) "Ci sono situazioni preoccupanti ma nondi una. Capisco che le immagini dei bombardamentia Palestina e quelle del fronte ucraino-russo spaventino la gente, ma non ci sono pericoli di questo tipo. Non ci sarà un solo soldato italiano che andrà a combattere in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla cerimonia per l'annullo filatelico per la caduta del muro di Gorizia. "Voglio rassicurare tutti che la situazione non è drammatica - ha insistito il ministro -. L'unico attacco vero che abbiamo subito è di natura cibernetica e abbiamo cercato sempre di respingerlo con perdite".