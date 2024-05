Tentato furto al Liceo Amaldi di Alzano | è la seconda volta in un mese

(Di martedì 7 maggio 2024)Lombardo. Il secondo tentativo diall’interno deldinell’ultimo, nuovamente (così sembra) senza successo. Poco dopo le 20 di ieri sera (lunedì 6 maggio) una pattuglia di Sorveglianza Italiana è stata allertata dopo l’attivazione dell’allarme di sicurezza dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore EdoardodiLombardo. Lo stesso che era entrato in funzione lo scorso 9 aprile, quando una pattuglia del servizio di vigilanza era stata avvisata di un primo tentativo di effrazione. Le porte di sicurezza al piano terra – nell’area delle scale di sicurezza in cemento che collegano i vari livelli dell’edificio – sono state nella serata di ieri nuovamente forzate e spalancate per poter entrare nelle aule del ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo furto al Liceo Scientifico ‘Gaetano Rummo’ in via Santa Colomba avvenuto questa notte poco dopo le 2:00. ancora una volta sono stati presi di mira i distributori automatici . Ignoti, dopo aver rotto una finestra ...

Furti al Comprensivo 5: "Tre colpi in 15 giorni. È ora di fare qualcosa" - Furti al Comprensivo 5: "Tre colpi in 15 giorni. È ora di fare qualcosa" - Tre furti in quindici giorni all’istituto comprensivo 5 ... Lo scorso 4 novembre, era stato invece il liceo scientifico Valeriani di via Guicciardini a finire nel mirino. In quella circostanza, i baby ...

Guerriglia urbana tra tunisini e bengalesi per uno smartphone rubato - Guerriglia urbana tra tunisini e bengalesi per uno smartphone rubato - MESTRE - Guerriglia in pieno centro a Mestre, a poche centinaia di metri dal liceo Franchetti. Nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19, all’altezza dei giardini adiacenti ...

Piazza Casa Professa, i cassonetti della discordia davanti al liceo: gli studenti li spostano di nuovo - Piazza Casa Professa, i cassonetti della discordia davanti al liceo: gli studenti li spostano di nuovo - Non è bastata nemmeno una mozione approvata nello scorso giugno dal consiglio comunale: i cassonetti sono stati sì spostati da Rap, ma qualcuno abusivamente li ha piazzati di nuovo davanti ai cancelli ...