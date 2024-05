Calciomercato Torino - Italiano per il dopo Juric? Quel match della Fiorentina cambia le carte in tavola

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilpassa dal nuovo allenatore, per ilsi valuta, ma laattende primaIvannon rinnoverà con il. La notizia era già nell’aria da tempo, Urbano Cairo, a scanso di equivoci, l’ha ripetuta a gran voce il 4 maggio in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro

Calciomercato Torino , dal Messico arriva la super offerta per Duvan Zapata : il Cruz Azul fa sul serio per il colombiano Le strade del Torino e di Duvan Zapata potrebbero separarsi nella prossima sessione di Calciomercato . A rivelarlo è Fabrizio ...

Il Napoli vuole Buongiorno del Torino : ecco l’offerta per convincere Cairo a cedere il suo pupillo granata Il Napoli dovrà necessariamente migliorare in difesa e il nome di Alessandro Buongiorno coincide con l’identikit del difensore perfetto per ...

Calciomercato: Juventus. Alex Sandro in scadenza, contatti col San Paolo - calciomercato: Juventus. Alex Sandro in scadenza, contatti col San Paolo - In bianconero dal 2015 e con il contratto in scadenza, il 33enne difensore brasiliano lascerà torino a fine stagione e potrebbe tornare in patria dove manca dal 2011 quando lasciò il Santos per il ...

Juventus, Schira: 'San Paolo e Internacional interessate ad Alex Sandro' - Juventus, Schira: 'San Paolo e Internacional interessate ad Alex Sandro' - Il giornalista sportivo sul suo profilo X ha confermato che il brasiliano lascerà torino a parametro zero a giugno ...

Champions 2023-24 Diretta Mediaset Infinity Semifinali Ritorno, PSG Borussia Dortmund Canale 5 - Champions 2023-24 Diretta Mediaset Infinity Semifinali Ritorno, PSG Borussia Dortmund Canale 5 - Martedì 7 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League “PSG-Borussia Dortmund”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su ...