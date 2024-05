I Paesi dell’Unione europea non possono rifiutarsi di riconoscere i cambiamenti di genere | la sentenza della Corte Ue

(Di martedì 7 maggio 2024) “Il rifiuto di uno Stato membro didi nome e diacquisiti in un altro Stato membro è contrario ai diritti dei cittadini”. E’ quanto si legge nel parere dell’Avvocatura generaledi Giustizia Ue in merito al caso di un cittadino romeno registrato di sesso femminile alla nascita ma che, dopo essersi trasferito nel Regno Unito e acquisito cittadinanza britannica senza perdere quella romena, ha cambiato nome e. Le autorità romene, successivamente, non hanno riconosciuto questo cambiamento. Il caso risale al 2017, primaBrexit. Fondandosi sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio, il cittadino romeno in questione ha chiesto a un ...

