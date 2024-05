Russia - Putin ha giurato | ufficialmente in carica per i prossimi 6 anni

"Periodo difficile ma diventeremo ancora più forti", ha detto il presidente russo nel suo discorso Il presidente russo Vladimir Putin ha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per un quinto mandato di sei anni . Lo ha ...

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha prestato giuramento ed è entrato ufficialmente nuovamente in carica per un quinto mandato di sei anni . Lo ha annunciato il presidente della Corte costituzionale Valery Zorkin. I primi due mandati ...

