Il sindacato rosso non spegne i tg della Rai

(Di martedì 7 maggio 2024) Per la prima volta fallisce clamorosamente uno sciopero indetto dall’Usigrai, che contestava «il tentativo di ridurci a megafono del governo». I notiziari delle prime due reti vanno in onda regolarmente e c’è perfino un’edizione straordinaria.

La sigla al fianco dell'opposizione nella campagna contro "TeleMeloni", finisce sotto accusa da un ex collaboratore: "In 5 anni niente contratto né contributi"

Monselice. Primario accusato di violenza sessuale da una collega: «Sono innocente» - MONSELICE (PADOVA) - Il medico primario in servizio all'ospedale di Schiavonia, accusato di violenza sessuale ai danni di una collega, davanti al Gup Livia Magri del Tribunale di Verona ...

SCIOPERO RAI/ Quello strano silenzio di Usigrai & co. quando la tv pubblica era un monocolore Pd - Sciopero Rai: l'Usigrai grida al pensiero unico, ma se in Rai c'è stato un pensiero unico, questo era del Pd. Bene fa UniRai a opporsi. La sfida di Rossi ...

Il delitto Matteotti ricordato a Rovigo tra arditi e Futurismo: una mostra che fa discutere - Nel centenario dell'omicidio del deputato socialista Bologna gli dedicherà una targa in via Fondazza dove abitò da studente ...