WhatsApp : aggiornamento in arrivo con una novità : WhatsApp non smette di deludere i milioni di tenti che fanno uso dell'applicazione. Come ormai ben sappiamo, la piattaforma è una delle più utilizzate per scambiare messaggi, inviare, foto, video e molto altro ancora. Negli ultimi mesi l'azienda ha rilasciato diversi aggiornamenti che hanno migliorato alcuni aspetti della piattaforma.La piattaforma non ha intenzione di fermarsi e dunque ben presto ci sarà una nuova sorpresa per tutti gli ...

WhatsApp - buone notizie sull'aggiornamento che tutti attendevano Video : #WhatsApp, tra immagini per una buona domenica, gif della buonanotte, Video di buon compleanno e bufale, continua ad essere il servizio di messaggistica istantanea [Video] più celebre ed utilizzato al mondo. Grazie agli update che in questo periodo si sono succeduti, gli sviluppatori hanno pensato bene di integrare un’ulteriore novita' che risultasse in grado di semplificare in maniera decisa l’esperienza di tutti gli iscritti. WhatsApp Beta ...

WhatsApp - buone notizie sull'aggiornamento che tutti attendevano : WhatsApp, tra immagini per una buona domenica, gif della buonanotte, video di buon compleanno e bufale, continua ad essere il servizio di messaggistica istantanea più celebre ed utilizzato al mondo. Grazie agli update che in questo periodo si sono succeduti, gli sviluppatori hanno pensato bene di integrare un’ulteriore novità che risultasse in grado di semplificare in maniera decisa l’esperienza di tutti gli iscritti. WhatsApp Beta permette ora ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento con una novità importante : le cose da sapere : Whatsapp continua ad aggiornarsi ed a proporre novità. I più tradizionalisti non le gradiranno, ma senza ombra di dubbio il fatto che la popolare app di messaggistica continui a rinnovarsi certifica la voglia degli sviluppatori di non restare indietro e ricacciare indietro tutti i concorrenti. Fino al momento sono riusciti nell'impresa, tenuto conto che nessuna piattaforma può vantare lo stesso scambio di dati di un programma che è diventato ...

WhatsApp : etichette per contatti e messaggi nel prossimo aggiornamento Video : La famosa app di messaggistica #Whatsapp, gia' da qualche anno di proprieta' di Facebook, è ormai diventata di uso comune per moltissimi giovani di tutto il mondo ed evolvendosi sta cercando di migliorare e introdurre moltissime novita'. Whatsapp è soggetta ad aggiornamenti ed evoluzioni per adattarsi al meglio alle esigenze degli utenti e in queste ore Whatsapp si sta preparando ad introdurre una nuovissima funzionalita' che migliorera' ...

WhatsApp : etichette per contatti e messaggi nel prossimo aggiornamento : La famosa app di messaggistica Whatsapp, già da qualche anno di proprietà di Facebook, è ormai diventata di uso comune per moltissimi giovani di tutto il mondo ed evolvendosi sta cercando di migliorare e introdurre moltissime novità. Whatsapp è soggetta ad aggiornamenti ed evoluzioni per adattarsi al meglio alle esigenze degli utenti e in queste ore Whatsapp si sta preparando ad introdurre una nuovissima funzionalità che migliorerà ...

Aggiornamento WhatsApp : arrivano etichette e tag per organizzare le chat : WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica più utilizzata al giorno d’oggi, attraverso la sua pagina ufficiale annuncia l’introduzione di un nuovo sistema che consente agli utenti di catalogare le chat inserendo un’etichettaLa pagina della FAQ spiega in modo chiaro e semplice come funziona la nuova opzione che presto verrà introdotta da un Aggiornamento imminente della piattaforma per i dispositivi Android e AppleWhatsApp ...

Due novità su Huawei P10 Lite con aggiornamento B199 per fotocamera e WhatsApp : Il Huawei P10 Lite riceve un nuovo aggiornamento, esattamente il pacchetto B199 in queste ore, pensato per la variante no brand etichettata con codice modello WAS-LX1 molto diffusa in Italia. Il firmware è abbastanza corposo ossia di ben 446 MB e porta con se due interessanti novità che dovrebbero migliorare l'esperienza d'uso quotidiana con il telefono. La primissima nuova funzione a disposizione del Huawei P10 Lite, così come riportata pure ...

WhatsApp : nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo : Whatsapp, nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo: tutte le news Foto Webnews Whatsapp: nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo Whatsapp è in continua evoluzione per garantire ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo : tutte le news : Whatsapp, nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo: tutte le news Foto Webnews Whatsapp, nuovo aggiornamento per messaggi vocali e non solo: tutte le news Whatsapp è in continua evoluzione ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento : novità in arrivo : Continuano gli aggiornamenti dell’app di messaggistica più celebre del mondo: WhatsApp si prepara a presentare la sua nuova versione, con due novità importanti. Anche gli Smartphone Android cambieranno il modo di inviare note vocali, che risulterà semplificato: tra pochi giorni tutti avranno la possibilità di trascinare il dito dal microfono ad un lucchetto per mantenere attiva la registrazione anche senza tenere le mani sullo smartphone. ...

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione Video : #WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...