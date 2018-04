Camera | leghista Molteni presidente in commissione speciale

Camera - istituita la commissione speciale. Il leghista Giorgetti verso la presidenza - Delrio : “Pd ancora fuori” : E’ scontro anche sulla presidenza della commissione speciale della Camera. Mentre i partiti cercano, per ora invano, un’intesa in vista del secondo giro di consultazioni al Colle, le tensioni si concentrano su una delle ultime poltrone rimaste da assegnare. In pole c’è il leghista Giancarlo Giorgetti che, secondo le ultime ricostruzioni, potrebbe essere eletto con l’accordo tra M5s e centrodestra che già ha portato ...

Per il Pd un leghista alla Camera non è un tabù : i Dem potrebbero appoggiare Giorgetti alla presidenza... : Un Giancarlo Giorgetti presidente della Camera non viene mal visto in casa Pd, nella parte ancora renziana del partito, ma non solo. Innegabilmente leghista - certo - anzi silenziosa forza trainante del Carroccio in tutte le sue stagioni, ma anche ex saggio di Giorgio Napolitano e interlocutore di Sergio Mattarella oltre che di pezzi di mondo della finanza, bocconiano di umili origini, Giorgetti, il volto dialogante di Matteo Salvini, potrebbe ...