Lega-M5S | Mattarella vede l' intesa vicina  Di Maio e Salvini | Camere siano operative

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : Intorno alla Commissione speciale si continua a giocare la partita #politica in atto. La frazione di gioco che imperversa a Montecitorio in questi due giorni può essere profetica perché ci dirà ...

Riforma pensioni - dialogo M5s-Lega : possibile governo insieme - le novità Video : Il tema della Riforma #pensioni centrale per la nuova alleanza di governo. [Video] Il superamento della legge Fornero viene indicato ancora nelle ultime ore come uno dei punti programmatici su cui si potrebbe siglare un’intesa di governo tra leghisti e grillini che sulla previdenza propongono inoltre la staffetta generazionale, la proroga del regime sperimentale di #Opzione Donna, la Quota 100 per tutti, la formula #Quota 41 per i lavoratori ...

Pd : donne contro donne - stupisce appello pro Lega e M5S (2) : (AdnKronos) – “Del resto, proprio il governo Renzi -ricordano ancora le esponenti Dem- è stato il primo in Italia ad avere metà ministri uomini e metà donne, affidando per la prima volta ad una donna un ministero come quello della Difesa e scegliendo Federica Mogherini per il ruolo di commissaria europea. E’ molto utile al Pd e al Paese la voce forte, autorevole e autonoma delle donne del partito. Ma non la si costruisce con la ...

Pd : donne contro donne - stupisce appello pro Lega e M5S : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Stupiscono i toni contenuti nell’appello firmato da alcune donne del Pd, che vorrebbe addirittura paragonare il nostro partito a realtà politiche, come M5S e Lega, che sono quanto di più lontano possa esistere oggi in Parlamento non soltanto dalla difesa dei diritti delle donne, ma anche dai principi democratici. Ancor più sorprendente è il fatto che l’accusa alle liste elettorali arrivi anche ...

M5s - Alessandro Di Battista vergognoso : 'Silvio Berlusconi male assoluto - Salvini e la Lega hanno paura dei ricatti' : ' Silvio Berlusconi è il male assoluto'. A dirlo è Alessandro Di Battista , ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi in pausa di riflessione , per una legislatura, : come dire, dal veto di Luigi Di ...

Martina : dialogo M5s è solo retorica - in pratica accordo con Lega : Roma, 11 apr. , askanews, 'La retorica del M5s è dialoghiamo. La pratica è stata un'altra: la sistematica costruzione di intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi operativi delle ...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? Video : L'Aula della Camera ha approvato ieri l'istituzione di una Commissione speciale che avra' il compito principale di esaminare il Def e diversi provvedimenti urgenti, ma non la legge elettorale. La Commissione sara' composta da 40 parlamentari così ripartiti: 15 membri al Movimento 5 Stelle, alla #lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU. I nomi dei componenti non si conoscono e dovranno essere presentati entro le ore 16 di ...

Martina : ennesima spartizione M5S-Lega : 17.52 Il segretario reggente del Pd Martina critica l'accordo Lega-5 Stelle sulla presidenza della Commissione speciale. "Salvini e Di Maio comunicano l'accordo spartitorio dell'ennesima poltrona, quella della presidenza della Commissione speciale della Camera, dopo aver già fatto la stessa cosa al Senato. Tutto questo mentre il Paese rimane appeso ai loro litigi sulle prospettive di governo", afferma Martina.

Lega e M5S volano nei sondaggi : Salvini cannibalizza il bacino elettorale di Forza Italia : Gli ultimi sondaggi condotti da Euromedia research evidenziano una continua crescita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. A farne e spese. per quanto riguarda il centrodestra, è Forza Italia, che rispetto al 4 marzo ha perso già l'1,5%.Continua a leggere

Governo - tra Pd e M5S riparte il dialogo. Orlando : 'Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo' : Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al Governo. Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. ...

Elezioni - Ghisleri (Euromedia Research) : “A un mese dal voto crescono Lega e M5s - lo confermano i sondaggi” : In colLegamento con gli studi de L’aria che tira (su La7), sondaggista di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha illustrato gli ultimi sondaggi sul consenso degli italiani, a un mese dal voto del 4 marzo L'articolo Elezioni, Ghisleri (Euromedia Research): “A un mese dal voto crescono Lega e M5s, lo confermano i sondaggi” proviene da Il Fatto Quotidiano.