Mafia Catania voleva uccidere giornalista Paolo Borrometi/ “Lo colpiamo - Bum a terra” : arresti clan Cappello : Catania, la Mafia voleva uccidere il giornalista Paolo Borrometi: "dobbiamo colpirlo, bum a terra!". Intercettazioni choc e arresti nel clan Cappello: ecco le minacce(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:56:00 GMT)

A Catania governa Mafia sociale : domani in edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Giovedì 22 marzo torna “A casa Vostra“, l’inserto di quattro pagine dedicato alle città italiane. Questa volta l’inviato del Fatto Giampiero Calapà racconterà Catania. Un viaggio che parte incontrando i “carusi”, cioè i ragazzi in fila ai centri per l’impiego delle cosche, sperando in un posto da pusher o da vedetta. Perché nella città ai piedi dell’Etna i quartieri sono divisi tra le due storiche famiglie ...

Mafia - gli appuntamenti della Giornata della Memoria da Sud a Nord. A Catania i detenuti leggono i nomi delle 970 vittime : La Memoria delle vittime di Mafia unisce l’Italia. Oggi mentre don Luigi Ciotti e altri testimoni sul palco di Foggia ricorderanno le vittime innocenti delle criminalità organizzate italiane, simultaneamente in altre 20 piazze del nostro Paese – e in programma ci sono altre centinaia di iniziative – saranno letti i 970 nomi di giornalisti, bambini, magistrati, forze dell’ordine, sindacalisti e semplici cittadini che hanno perso la ...

Mafia - comincia il processo all’editore Ciancio : comune di Catania e Libera parti civili : No al comitato No Pua, sì al comune di Catania e all’associazione antiMafia Libera. Lo ha deciso la prima sezione penale di Catania ammettendo la costituzione delle parti civili che insieme all’ammissione dei testimoni ha rempito la prima udienza del processo per concorso esterno all’associazione mafiosa all’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il ...

Mafia : imponevano pizzo su posa per fibra ottica - sei arresti tra Enna e Catania : Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese. In manette esponenti di famiglie di clan catanesi - imponevano il pagamento del pizzo a un imprenditore sui i lavori di posa della fibra ottica. La ...

Catania - 15 alberi in via Plebiscito per ricordare le vittime di Mafia : Nell'ambito delle iniziative "Cento passi verso il 21 marzo", data in cui sarà onorata in tutta Italia la memoria delle vittime di tutte le mafie, alle 10,00 del 7 marzo Libera e Legambiente ...

Operazione antiMafia a Catania - 33 arresti nel clan Santangelo : Palermo, 30 gen. , askanews, Su delega della Procura Distrettuale antimafia, la polizia di Catania ha arrestato 33 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per ...

Mafia - sequestro da 41 milioni a Catania : 7.32 La divisione della Polizia anticrimine della Questura di Catania ha eseguito il sequestro di beni per 41 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore ritenuto contiguo al clan mafioso "Cappello". Nel mirino degli agenti, beni mobili e immobili e imprese soprattutto del settore della grande distribuzione alimentare. Posti i sigilli a 13 supermercati e a diversi conti correnti.