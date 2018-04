Tra Brera e il Castello la città che non chiude nel ponte delle feste

ilgiornale

(Di lunedì 2 aprile 2018) Il tempo sarà bello. Se il meteo ci azzecca, il lunedì dell'Angelo offre una giornata all'aperto a Milano, con i fiori che si materializzeranno sul sagrato della chiesa di sant'Angelo in via Moscova. È l'appuntamento tradizionale della Pasquetta e tra le fioriture primaverili si può immaginare la statua di san Francesco che intona il Canticocreature. Fructi con coloriti flori et herba, fiori, frutti e piante saranno un modo di gustare il ritmo della natura ine una spinta in più, per chi lo desidera, al tradizionale pellegrinaggio da cui è nato il mercato."La chiesa è dedicata a Santa Maria degli Angeli, come la basilica di Assisi, ma già prima c'era una cappelletta dedicata all'Angelo che annuncia la Resurrezione. Ha vinto il pensiero della gente ed è sempre rimasta sant'Angelo - racconta padre Cesare Azimonti -. Nei secoli passati esisteva anche il perdono di Sant'Angelo, ...