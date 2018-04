Come evitare la truffa romantica

Pasquetta all’aria aperta? Dalle punture di insetti agli sbalzi di temperatura : ecco Come evitare spiacevoli inconvenienti : Dopo aver aperto l’uovo e festeggiato la Pasqua con parenti e amici avete programmato la classica gita di Pasquetta? Se scarponcini da trekking e pranzo al sacco sono già pronti, avete pensato a come prendervi cura della salute di tutta la famiglia? Ricordatevi, infatti, che un picnic in campagna, una giornata in campeggio, al lago e al mare o anche una semplice passeggiata tra i boschi possono nascondere delle piccole insidie che rischiano di ...

Pasquetta all’aria aperta? Dalle punture di insetti agli sbalzi di temperatura : ecco Come evitare spiacevoli inconvenienti : Dopo aver aperto l’uovo e festeggiato la Pasqua con parenti e amici avete programmato la classica gita di Pasquetta? Se scarponcini da trekking e pranzo al sacco sono già pronti, avete pensato a come prendervi cura della salute di tutta la famiglia? Ricordatevi, infatti, che un picnic in campagna, una giornata in campeggio, al lago e al mare o anche una semplice passeggiata tra i boschi possono nascondere delle piccole insidie che rischiano di ...

Pasqua : attenzione all’acquisto di uova e colombe - ecco Come “evitare fregature” : In vista della Pasqua il Codacons diffonde i consigli utili ai consumatori che, nei prossimi giorni, saranno alle prese con l’acquisto dei prodotti tipici Pasquali. “Per fare acquisti sicuri ed evitare eccessi o fregature – spiega l’associazione – è sufficiente seguire alcune regole base; anche nella scelta di uova di cioccolato e colombe occorre prestare massima attenzione, tenendo conto che prodotti di qualità devono ...

Ciclismo - Come funzioneranno i controlli sulle bici? Raggi X e telecamere termiche per evitare i mezzi truccati : Una nuova rivoluzione per il mondo del Ciclismo. Dopo l’introduzione del Var e della moviola su strada, si è deciso di lottare in maniera ancora più incisiva contro la frode tecnologica, i tanto temuti motorini nelle bici. Il grande pubblico pensa che nei mezzi ci siano dei dispositivi che permettono ai corridori di andare più veloce e allora la Uci ha pensato di intensificare i controlli. David Lappartient, Presidente della Federazione ...

Scarpa Come caparra per evitare furto bicchieri : l'idea dei pub belga - : Per alcuni turisti limitarsi a consumare la propria bevanda non sarebbe abbastanza, ma vorrebbero portare con sè anche i calici come fossero dei souvenir: alcuni bar provano a correre ai ripari con ...

Campare cent'anni? Ecco Come : i dieci cibi da evitare assolutamente : Non è certo una novità che una corretta alimentazione sia necessaria se si vuole vivere a lungo, ma ricordare quali sono gli alimenti da evitare assolutamente o almeno da limitare non fa mia male. Questi i dieci alimenti da abolire nelle nostre diete. Margarina, gli studiosi collegano i grassi idrog

Blockchain : Come evitare che i problemi di performance : Ma non è solo il valore del bitcoin che può essere influenzato dalle interruzioni; Blockchain ha altre applicazioni al di fuori del mondo finanziario che potrebbero essere condizionate. Ad esempio, ...

GEO-FINANZA/ Ecco Come evitare la guerra commerciale tra Usa e Ue : Se ci fosse una rottura tra Ue e Stati Uniti in materia di dazi, Germania e Italia subirebbero danni pesanti al loro export.

Cavalcavia a rischio a causa dei trasporti eccezionali : Come evitare i crolli? Live : Milena Gabanelli e Rita Querzè discutono dei risultati dell’ultima inchiesta sulla sicurezza dei viadotti

Cosa sono i 'caminetti' che Renzi vuole evitare Come il peggiore dei mali : Matteo Renzi dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo si è dimesso da segretario del Partito democratico. Uscendo di scena in questa stagione politica, ha detto che lascia ma che il suo partito dirà no “a inciuci e a caminetti”. Ma Cosa sono i caminetti? Non ci sono molti testi che raccontano la pratica politica dei caminetti. Dà l’idea di un ambiente intimo, per pochi eletti, che davanti al calore di un ...

Per evitare errori nella cabina elettorale : Come si vota e Come funziona la scheda : Sono oltre 46 milioni e mezzo per la Camera dei deputati e quasi 43 milioni per il Senato della Repubblica: gli elettori aventi diritto per il voto di domenica, secondo le cifre fornite del ministero ...

Come si vota Elezioni 4 marzo 2018/ Camera - Senato e Regionali : nuova scheda elettorale - gli errori da evitare : Elezioni politiche 2018, Come si vota col Rosatellum il prossimo 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie sulla nuova scheda elettorale e su Come evitare errori(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:58:00 GMT)

Test sugli animali : ecco Come si possono evitare negli studi sull'obesità : L'Università di Pisa propone un sistema per lo studio di disturbi metabolici legati all'eccesso di nutrizione senza usare cavie

Noipa - cedolini 2018 : Come evitare il conguaglio del bonus da 80 euro : Il cedolino Noipa di febbraio 2018 ha visto comparire la dicitura “800/667 conguaglio ART.1 DL 66/2014”, che per molti dipendenti ha significato restituire parte della busta paga. L adicitura si riferiva al bonus da 80 euro di Renzi, che prima è stato dato e poi tolto. Per quale motivo? Perché chi ha superato la fascia […] L'articolo Noipa, cedolini 2018: come evitare il conguaglio del bonus da 80 euro proviene da Scuolainforma.