Lorenzo Fragola | «Battaglia navale» è il nuovo singolo

Lorenzo Fragola pronto al lancio del nuovo disco contenente duetti con GAZZELLE - MECNA e MACE : ... nei digital stores e sulle piattaforme streaming da domani. L'album Bengala arriverà nei negozi di musica, fisici e digitali, con Sony Music Italia il prossimo 27 aprile e sarà disponibile in ...

Lorenzo Fragola : «Canto la solitudine e la paura nell’affrontare le scelte» : È BATTAGLIA NAVALE il brano che anticipa il nuovo lavoro di inediti di Lorenzo Fragola, in uscita per Sony Music. BATTAGLIA NAVALE è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 30 marzo. Scritto da Lorenzo Fragola e prodotto insieme a MACE, BATTAGLIA NAVALE è la prima fotografia del viaggio di crescita interiore e artistica iniziato oltre un anno e mezzo fa. Una vera e propria sfida che ...

Lorenzo Fragola : è uscito il video di 'Bengala' - title track del nuovo album : Qualche settimana dopo l'uscita della canzone in streaming, Lorenzo Fragola ha pubblicato il videoclip di "Bengala". Il brano dà il titolo al prossimo album di inediti di Lorenzo, in uscita il 6 aprile , ed è stato scelto come anticipazione di ...

Catania nel nuovo video di Lorenzo Fragola : annunciata la data d’uscita di Bengala : Anche Catania nel nuovo video di Lorenzo Fragola. Bengala ha raggiunto la piattaforma Vevo il 2 febbraio, a due settimane dal rilascio del brano che anticipa l'uscita dell'album atteso in primavera. In queste ultime ore, l'artista ha rivelato che Bengala uscirà il 6 aprile, per la gioia dei molti fan che attendevano l'annuncio ufficiale. Il cantautore siciliano è tornato sul mercato discografico con un brano ritmato, nel quale non mancano le ...

