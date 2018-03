Governo | Salvini | “Di Maio sbaglia se dice o io o niente Se vuole Berlusconi fuori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) “Se Di‘o io premier o’ non è il modo giusto per partire”. E seForza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare alndo o io o, altrimenti che discussione è?”, ha dichiarato. La Lega “ha già fatto passi indietro” per far partire il lavoro della Camere “ma non è che possiamo fare passi indietro su passi indietro”. “Tutte le persone che sto incontrando mi dicono ‘adesso passate dalle parole ai fatti’, il mio obiettivo è la cancellazione della Fornero, la riduzione delle tasse, il controllo dei confini, l’espulsione dei clandestini. Da ...