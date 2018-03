Francia | in 2017 rapporto deficit-pil scende a 2 | 6%

Auto elettriche - in Europa nel 2017 arrivate a mezzo milione : 150mila nuove immatricolazioni. Norvegia e Francia in testa : ROMA - Le Auto elettriche circolanti in Europa sono arrivate a mezzo milione nel 2017 , con 150.000 nuove immatricolazioni durante l'anno. Il paese europeo con più immatricolazioni di...

Ventimiglia - migrante muore folgorato sul tetto di un treno mentre cercava di arrivare in Francia. Quinto caso dal 2017 : Un migrante è morto folgorato sul tetto di un treno mentre da Ventimiglia cercava di superare il confine e arrivare così in Francia. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato semi carbonizzato quando un treno francese della compagnia Sncf è arrivato in stazione a Mentone, in Francia, dopo aver fatto sosta anche a Ventimiglia. È probabile che la vittima sia salita sul treno in Italia con l’intento di arrivare in Francia e che per ...