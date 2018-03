Calcio Seconda Categoria | la web-cronaca di Soccer Borghetto-Andora

Mondiali Russia 2018 - la Nazionale di Calcio potrebbe avere una seconda chances? Video : La possibilita' che l'Inghilterra si autoescluda dai Mondiali di calcio 2018 [ Video ] sta prendendo sempre più consistenza. I rapporti tra Russia e Gran Bretagna nelle ultime settimane sono peggiorati drasticamente. Ciò si è verificato dopo l'avvelenamento con un gas nervino dell''ex spia sovietica Sergej Skripal e di sua figlia Julia. L'intossicazione sarebbe stata causata da due emissari del Cremlino. Il Primo Ministro inglese, in to a una ...

Calcio : Berlusconi - Gattuso sbaglia modulo - Suso seconda punta : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Voglio molto bene a Rino Gattuso , ha dentro quella volontà di affermazione e di giocare bene per vincere convincendo, porta avanti benissimo la squadra ed è stato fondamentale per le affermazioni che il Milan ha avuto. Ma ho dei dissensi con lui sul metodo di gioco, sul modulo ”. Lo ribadisce Silvio Berlusconi ai microfoni di Rtl 102.5.“Non sono riuscito a convincerlo – prosegue ...

Calcio e diritti TV - fallisce la seconda asta : la Serie A sbarca in Spagna? Video : Nave senza nocchiere in gran tempesta, avrebbe detto Dante Alighieri. A quanto pare neppure l'evidente fallimento sul campo, con la Nazionale italiana che per la prima volta dopo sessant'anni non prendera' parte alla fase finale della Coppa del Mondo, è servito ad unire le troppe anime dello sport più popolare del Belpaese. La partita più importante si gioca in contemporanea su due fronti ed entro la fine di gennaio ci sara' il risultato finale. ...