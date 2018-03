Trump vieta transgender in esercito

Critpovalute - Trump vieta ai suoi cittadini di comprare Petro venezuelani : L'obiettivo del Petro, nato qualche mese fa, è quello di aiutare a finanziare l'economia del paese, dove si calcola che l'inflazione raggiunga il 13.000% quest'anno. Il divieto complica le cose per ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Trump : scriverò un ordine per vietare i congegni che trasformano i fucili in mitra : L'annuncio del capo della Casa Bianca durante un incontro con alcuni membri del Congresso: "Siamo determinati a trasformare il dolore in azione"

Strage Florida - media Usa : 'Trump pensa di vietare le armi agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Donald Trump ha detto di voler vietare i "bump stocks" - i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti "bump stocks", i dispositivi per