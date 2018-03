Pattinaggio | Mondiali figura | Kostner solo quarta

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : free dance. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : La free dance andrà a concludere questa sera il programma delle gare dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Al comando dopo il primo segmento di gara, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron saranno i grandi favoriti per la vittoria finale. Per i colori azzurri, Anna Cappellini e Luca Lanotte sono al momento quarti, ma vicinissimi al podio, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : free skating maschile. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini torneranno quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Al comando dopo il primo segmento di gara, lo statunitense Nathan Chen veste ora i panni di favorito per il successo finale, mentre l’azzurro Matteo Rizzo tenterà di migliorare la diciottesima ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo il programma libero di Kaetlyn Osmond : Kaetlyn Osmond è la nuova Campionessa del Mondo di Pattinaggio artistico. La pattinatrice canadese, sul gradino più alto del podio con 223.23 punti, è stata protagonista di una fantastica performance al Mediolanum Forum di Assago, in cui ha confermato la sua grande potenza atletica eseguendo splendidi elementi come la combinazione triplo flip/triplo toeloop (valutata con un plebiscito di +3 e +2) e il triplo loop, ottenendo anche un ottimo ...

Pattinaggio figura - mondiali delusione Kostner. Solo quarta dopo il programma libero : MILANO - Notte amara per Carolina Kostner, che sul più bello getta via la possibilità di laurearsi campionesa del mondo. Nella rassegna iridata di Milano, il quattordicesimo della sua carriera, la pattinatrice azzurra, prima dopo il programma corto , ha compromesso tutto nel libero. Gran parte dei salti del suo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : il grande rimpianto di Carolina Kostner. Bastava un doppio axel per il podio : Non può che lasciare l’amaro in bocca la quarta posizione ottenuta da Carolina Kostner ai Campionati Del Mondo di Milano, a seguito di un programma libero eseguito con troppe, imperdonabili, sbavature. Dopo la disastrosa performance di Alina Zagitova, totalmente in tilt con addirittura tre cadute, tutto sembrava in discesa per la pattinatrice altoatesina, tanto da far sperare al pubblico in una medaglia d’argento nelle peggiori delle ...

Pattinaggio di figura - Mondiali Milano - pubblico italiano strepitoso : la campionessa olimpica cade - la reazione degli spettatori è da ... : Esibizione amara per la campionessa olimpica Zagitova ai Mondiali di Pattinaggio di figura di Milano 2018: la reazione del pubblico è encomiabile Tantissime emozioni questa sera a Milano per il ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Carolina Kostner si ferma ai piedi del podio. Kaetlyn Osmond oro a sorpresa - Zagitova solo quinta : Poteva essere una serata leggendaria, si conclude purtroppo con l’amaro in bocca. Carolina Kostner si deve accontentare del quarto posto ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. La Regina del Ghiaccio, accolta dal boato del Mediolanum Forum di Milano, partiva dal primo posto del programma corto ma nel free skating non riesce a brillare e rimane addirittura giù dal podio: 208.88 punti per la altoatesina che purtroppo non riesce ad ...

