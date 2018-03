Parlamento | Violi M5s | Fico presidente di tutti | sarà alleato cittadini

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Roberto“undella Camera chegaranzia di, ma soprattuttodeiitaliani”. Lo assicura Dario, consigliere regionale del M5s Lombardia, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Con lui potremo finalmente ridare alle istituzioni la credibilità e la vicinanza agli elettori che servono per poter far progredire il Paese”. “Il Movimento 5 Stelle – spieganel post – è entrato nelle istituzioni proprio per riavvicinarle aie questo importante compito sono sicuro chein cima alla lista delle priorità del nostro nuovo”. E aggiunge: “Si parla spesso sui giornali di ortodossi o meno ortodossi nel Movimento 5 Stelle. Io parlerei di persone e di gambe. Siamopersone diverse, con diverse esperienze alle spalle e un diverso ...