Milan-Inter | rimborso biglietti | i rossoneri dicono “no” | i nerazzurri spingono per il

Milan a Rybolovlev? Il proprietario russo del Monaco interessato : L'affare Milan sta diventando un'asta. Nelle ultime ore, tra i pretendenti alla società rossonera, si è aggiunto il magnate russo proprietario del Monaco, ossia Dmitrij Rybolovlev. Lo scrive 'Tuttosport'. Stiamo parlando di un personaggio che ha un patrimonio di 9,1 miliardi di euro. E che, prima di disinteressarsi un po' alle sorti della squadra monegasca (che ha puntato su giovani di grande valore), aveva fatto grandi acquisti per il club del ...

Milan - servono 10 milioni subito : Elliott pronto a intervenire : Li Yonghong, 48 anni. ANSA Il calcio è così: dietro un dribbling di Suso ci sono soldi e scadenze. L'economia controlla il pallone e il Milan è arrivato a quel momento: i dribbling sono in pausa - pausa per le nazionali - e questi sono i giorni in cui si capirà chi riuscirà a pagare e, di conseguenza,...

Esplosione Bergamo oggi - colpa del "bang" di 2 caccia decollati per intercettare un aereo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo, Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per...

Biglietti Milan-Inter (4 aprile) : come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è ...

Amico di Putin - re del gas : ecco chi è Usmanov - il russo interessato al Milan : Usmanov ha una partecipazione nelle quote dell'Arsenal da cui presto potrebbe uscire e sta meditando un nuovo investimento nel mondo del calcio. Grande Amico di Vladimir Putin, il signore del gas ...

Milano - Murales Inter / Vandalizzato il mega murale sui nerazzurri : vernice rossa e scritta "Inter m..." : Milano, murales Inter: Vandalizzato il mega murale dei nerazzurri. vernice rossa e scritta "Inter m...". Il popolo meneghino protesta per una volta unito contro questo atto indegno.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:21:00 GMT)

Imbrattato a Milano murales dell'Inter : ANSA, - Milano, 22 MAR - E' stato Imbrattato con della vernice rossa nella notte il grande murales realizzato in via Borsieri a Milano per i 110 anni dell'Inter. L'illustrazione di 18 metri per 10 ...

Inter - lettera al Milan : “Vorremmo rimborsare i nostri tifosi” : Inter, lettera al Milan: “Vorremmo rimborsare i nostri tifosi” Il club nerazzurro: “Non possiamo dare buoni per le partite dei rossoneri…” Continua a leggere